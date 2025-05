Iga Świątek w ogniu krytyki. Padła jasna diagnoza. "Straciła aurę"

Trudny czas dla Świątek. "Nic się nie składa"

- Iga przede wszystkim na ziemi i innych nawierzchniach straciła taką aurę, która niosła się za nią przez cztery lata. Aura tenisistki nie do pokonania, oczywiście takich nie ma, ale bardzo trudnej do pokonania, tenisistki lepszej na tej nawierzchni, bardziej skutecznej, bardzo opanowanej, wiedzącej, jak rozgryźć każdą z rywalek. Teraz ta aura prysła i to dosyć szybko. Trzy turnieje na ziemi, sporo problemów, wiele meczów z takim późnym startem - rozpoczął Furjan.

- Tak, to się zmieniło i to bardzo na niekorzyść Igi. Z tą aurą, o której powiedziałeś, trudno ją zbudować, ale bardzo łatwo jest ją stracić. Wystarczy zagrać 2-3 słabsze mecze, przegrać z rywalką niżej notowaną i od razu ta aura pryska, a żeby tę aurę zbudować, to trzeba naprawdę wielu zwycięstw i trzeba budować tę serię. Myślę, że to, o czym powiedziałeś spowodowane jest tym niepokojem w głowie Igi, tym brakiem pewności siebie. W zasadzie w tej chwili nic się składa - podsumował Celt.