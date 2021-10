Legia Warszawa. Łukasz "Juras" Jurkowski dla Interii: Na horyzoncie nikogo sensownego nie widać. Wideo WIDEO |

- Mimo, że Legia nie osiąga dobrych wyników w Ekstraklasie to nie wiem, czy to jest dobry czas na zmiany. Nikogo sensownego na horyzoncie nie widać. Co do obrony mistrzostwa Polski, w tym sezonie chyba sobie odpoczniemy - mówi w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Łukasz "Juras" Jurkowski, kibic i konferansjer Legii Warszawa, uczestnik 12. edycji Tańca z Gwiazdami w Telewizji Polsat.