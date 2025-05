Pierwszy raz szerszej publiczności Joanna Jędrzejczyk pokazała się w wiosną 2012 roku. Wówczas na gali Szczerek Fight Team - MMA Fight Night 1: Diva Spa pokonała Sylwię Juśkiewicz. Już dwa lata później dostała się do UFC, gdzie zabawiła naprawdę długo. W 2015 roku Polka ostała mistrzynią UFC w wadze słomkowej. Pas dzierżyła dwa lata, broniąc go aż pięciokrotnie. Jej pierwszą pogromczynią okazała się Amerykanka Rose Namajunas.

Ostatecznie Jędrzejczyk zakończyła karierę w UFC z bilansem 16:5. Ostatnią walkę stoczyła w listopadzie 2022 roku. W drugiej rundzie przegrała z Chinką Zhang Weili. Rok później na dobre pożegnała się ze sportami walki w profesjonalnym, zawodniczym wydaniu. - Gdybym miała wracać, to powinnam to robić już teraz. Nie jest mi łatwo z tą decyzją. Od kilku dni czuję, że bardzo chciałabym wrócić. Nie chcę wyjść na osobę, która mówi jedno, a robi drugie. Ja cały czas to czuję i to mnie bardzo męczy - tłumaczyła w grudniu trzy lata temu w rozmowie z "Polsatem Sport".