Kuriozalne sceny przed meczem Ekstraklasy. Piłkarz zaczął płakać. To koniec

Łzy na konferencji prasowej poprzedzającej mecz Ekstraklasy to dosyć rzadki incydent. Ale tym razem miał miejsce w Kielcach. Decyzję o zakończeniu kariery ogłosił kapitan Korony, Piotr Malarczyk. Ostatni mecz rozegra w sobotę wieczorem z Rakowem Częstochowa. Z profesjonalnym futbolem żegna się w wieku 33 lat. Czyni to nie do końca z własnej woli.