Hurkacz pożegnał się z Rzymem, ale zarobił fortunę. Magiczna granica o krok

Hubert Hurkacz w tym sezonie gra niestety nie wiele. To wiąże się z problemami zdrowotnymi, które towarzyszą mu od momentu kontuzji kolana podczas Wimbledonu 2024. Z pewnością na razie najlepszym występem był półfinał turnieju ATP 500 w Rotterdamie. W tym tygodniu Hurkacz świetnie wypadł w Rzymie, gdzie dotarł do ćwierćfinału. Za ten występ Polak zarobił niespełna 200 tysięcy dolarów, co przybliża go do przebicia magicznej granicy.