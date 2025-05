Julia Szeremeta w finale Pucharu Świata. Jeden krok od złota w Warszawie

W hali Centralnego Ośrodka Sportu Torwar trwa 40. Międzynarodowy Turniej im. Feliksa Stamma, który w tym roku uzyskał rangę Pucharu Świata World Boxing. W czwartek w ringu w końcu pojawiła się Julia Szeremeta. Miała okazję do zrewanżowania się Brytyjce Sameenah Toussaint za porażkę z mistrzostw Europy 2022. Udało się to - wicemistrzyni olimpijska zwyciężyła przez jednogłośną decyzję sędziów i zarazem awansowała do finału.