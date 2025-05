Klamka zapadła. Reprezentant Polski na wylocie. "Czas się rozstać"

Niecałe 10 milionów euro - tyle Fenerbahce dwa lata temu zapłaciło rosyjskiemu Dynamo Moskwa za Sebastiana Szymańskiego . Inwestycja Turków okazała się strzałem w dziesiątkę. W poprzedniej kampanii Polak był kluczowym zawodnikiem w drużynie. W pierwszej części sezonu regularnie trafiał do siatki i notował asysty, przez coraz częściej interesowali się nim giganci z pięciu najsilniejszych lig świata.

Mino to Szymański został w tureckim klubie, do którego latem zeszłego roku dołączył Jose Mourinho. Nasz kadrowicz od razu stał się ulubieńcem Portugalczyka. - Zawsze znajdował się na mojej liście kolejnych zawodników do transferów. Jestem bardzo zadowolony, że nasze ścieżki skrzyżowały się w Fenerbahce. Szkoda, że mamy tylko jednego Szymańskiego. Gdybym miał trzech Szymańskich, zagrałbym wszystkimi trzema - mówił legendarny szkoleniowiec po jednym z meczów w rozmowie z NTVSpor.net.