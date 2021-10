Katarzyna Zillmann dla Interii: Dajmy każdemu takie same szanse. Wideo WIDEO |

To co powiedziałem tuż po zdobyciu medalu w Tokio to nie był mój coming out. Ja już od lat nie żyję w ukryciu. Jeśli mogłabym o coś zaapelować w sprawie osób LGBT, to aby każdy miał takie same szanse. Życzę każdemu, aby mógł żyć na swoich zasadach - mówi w rozmowie z dziennikarzem Interii Zbigniewem Czyżem Katarzyna Zillmann, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio w czwórce podwójnej w wioślarstwie.