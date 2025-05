Mbappe przesłuchany we Francji. Jest kontra PSG. Chcą 100 milionów euro

Kylian Mbappe pierwszy raz z Paris Saint-Germain chciał odejść latem 2021 roku. Wówczas zostawało mu do końca kontraktu ledwie 12 miesięcy i sam otwarcie przyznawał, że jego celem są przenosiny do Realu Madryt . Na te nie zdecydował się jednak w 2022 roku, gdy umowa już dobiegała końca i bez żadnych ograniczeń mógł podpisać oficjalne porozumienie z "Królewskimi". Wówczas Mbappe uznał jednak, że pieniądze, jakie oferuje mu PSG są za duże, aby im odmówić.

W związku z tym odrzucił zakusy ekipy z Madrytu i podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o rok, ale z PSG. W tejże nowej umowie zapisano mnóstwo różnego rodzaju specjalnych bonusów, które teraz okazują się przedmiotem sporu między legendą Paris Saint-Germain i klubem. Już po odejściu z PSG do Realu Madryt latem 2024 roku, Mbappe wytoczył bowiem swojemu byłemu pracodawcy proces , w którym domaga się on zapłaty...55 milionów euro.

PSG chce pieniędzy od Mbappe. Walka o fortunę

To jednak nie koniec tej sprawy. Okazuje się bowiem, że teraz to Paris Saint-Germain domaga się zapłaty ze strony Mbappe, a kwota, o jakiej mowa to aż 98 milionów euro. Ta suma ma wynikać z "działań obstrukcyjnych, które wyrządziły klubowi szkodę". - Nie chodzi o odzyskanie tych 98 milionów euro, ale o wykazanie, że skoro zawodnik sam jest nam coś winien, to jego roszczenie nie jest zasadne - powiedział kolejny z mecenasów Renaud Semerdjian dla "AFP". Można się więc spodziewać, że w tej historii przeczytamy jeszcze o wielu zwrotach akcji.