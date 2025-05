W środku nocy doszło do tragedii. Bliscy gwiazdy futbolu otarli się o śmierć

AP / © 2025 Associated Press

W siódmym niebie! Kibice Barcelony świętują zwycięstwo nad Real Madryt / AP / © 2025 Associated Press

Dramat w domu kuzynki Phila Fodena. Ratowała dzieci z płonącego domu

Codie Owen od lat jest dla Phila Fodena jak siostra. Kuzynostwo bowiem dorastało razem i piłkarz zawsze mógł liczyć na jej wsparcie - na dobre i na złe. Kobieta z czasem założyła rodzinę i wydała na świat trójkę potomstwa, jednak nie zmieniło to jej relacji z kuzynem. Gwiazdor Manchesteru City był częstym gościem w jej domu i dobrze dogadywał się z jej pociechami. Niestety, kilka dni temu sielankowe życie rodziny zostało zniszczone. Wszystko przez dramatyczny incydent, który miał miejsce w miniony weekend w domu Codie Owen niedaleko stadionu Edgeley Park w Stockport. Nieruchomość należąca do kobiety bowiem niespodziewanie stanęła w ogniu , kiedy ona wraz z potomstwem spali w swoich pokojach.

Pożar wybuchł na piętrze budynku około godziny 1:20 w nocy. W momencie, gdy płomienie zaczęły ogarniać kolejne pomieszczenia, Codie nie zawahała się ani chwili. Z nadludzką determinacją i odwagą najpierw wyniosła z domu dwójkę swoich dzieci. Kiedy była już na zewnątrz, zorientowała się, że jedno z jej dzieci wciąż znajduje się w środku. Pomimo szalejącego ognia i ryzyka, wróciła do płonącego budynku. To cud, że nikomu z domowników nic poważnego się nie stało - wszyscy zostali ewakuowani i przewiezieni do szpitala z podejrzeniem zatrucia dymem.