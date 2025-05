WTA Rzym. Aryna Sabalenka kontra Marta Kostiuk na Campo Centrale. Rewanż za ćwierćfinał w Madrycie

Kostiuk przegrała tego seta po 31 minutach 1:6 , nie była w stanie nawiązać walki. Ryzykowała, grała mocno, ale nie trafiała. 18 niewymuszonych błędów przy ośmiu Sabalenki - to właśnie była ta kluczowa różnica. Atakowały bowiem równie często. No i zawodziło drugie podanie Kostiuk - Sabalenka momentalnie przechodziła wówczas do ofensywy.

Zmiana sytuacji w drugim secie meczu Kostiuk i Sabalenki. Ukrainka w końcu wywalczyła przełamanie. I serwowała po 6:3

Po przegraniu seta Kostiuk udała się do szatni, zapewne potrzebowała chwili wyciszenia. Te kilka minut wystarczyło, by rzeczywiście zaczęła gra lepiej. I spokojniej, choć błędy wciąż się trafiały. Myliła się też jednak Sabalenka, mecz się wyrównał. Ukrainka tym razem wygrała gema otwarcia, w drugim miała szansę na przełamanie. Pojawiła się więc szansa, że to spotkanie nie zakończy się jednak tak szybko, jak wskazywał na to jego początek.