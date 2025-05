Dawid Tomala przeszedł przez piekło. "Nigdy się z tym nie pogodzę"

Dawid Tomala w tym roku jeszcze ani razu nie zaprezentował się przed większą publicznością podczas imprez sportowych. Unikał również kontaktów z dziennikarzami. Aż do teraz - zdecydował się on bowiem na rozmowę z portalem "WP SportoweFakty" i zdobył się na bardzo emocjonalne wyznanie. Jak się okazuje, ostatnie miesiące były dla niego istnym koszmarem i nie raz zastanawiał się on, czy nie powinien się poddać i przejść na sportową emeryturę.

" Poprzedni sezon mnie zmiażdżył . Przysypał mnie gruzem, spod którego chciałbym się wydobyć, ale na razie nie mam motywacji. Po prostu chód przestał mi sprawiać radość i kojarzy się już raczej tylko ze złymi momentami. Od sierpnia zeszłego roku w mojej głowie ciągle pojawiają się myśli, czy to ma dalej sens, czy warto to kontynuować. Panicznie boję się tego, że miałbym trenować kolejne cztery lata, a wszystko mogłoby skończyć się tak, jak przed igrzyskami w Paryżu. (...) Wykończyły mnie kontuzje i problemy ze zdrowiem. Przez to spadła forma i motywacja. Kluczowym momentem kariery był jednak lipiec 2024, gdy dowiedziałem się, że nie jadę na igrzyska. Wykreślono mnie z listy olimpijczyków, mimo iż byłem już spakowany. Ktoś uznał, że jestem za słaby, by bronić tytułu mistrza olimpijskiego " - przyznał.

Kiedy stało się jasne, że Dawid Tomala nie będzie bronił tytułu wywalczonego podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio, reprezentant Polski całkowicie stracił wiarę w siebie. "Nie chcę dużo o tym mówić, ale proszę mi wierzyć, było ze mną naprawdę źle. Do dzisiaj muszę zresztą przepracowywać to z psychologami. Do Paryża miałem jechać jako mistrz olimpijski i to przecież ja wywalczyłem kwalifikację dla sztafety. Ostatecznie nie wiem nawet, kto podjął decyzję, by zostawić mnie w Polsce i na jakiej podstawie. Do dzisiaj mnie to boli i pewnie będzie boleć już do końca życia. Nigdy się z tym nie pogodzę. (...) To miało być moje święto, a przemieniło się w koszmar" - przyznał 35-latek.