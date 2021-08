El. LE. Legia-Slavia. Czesław Michniewicz: Sytuacja kadrowa jest jaka jest. Wideo WIDEO |

Sytuacja kadrowa jest jaka jest. Rozmawiałem z dyrektorem sportowym klubu Radosławem Kucharskim i wiem, że coś się dzieje. Odnośnie ewentualnego pozyskania Jurgena Celhaka z Albanii to dopóki stosowne dokumenty nie zostaną podpisane to nie możemy powiedzieć, że ten zawodnik do nas dołączy. Szkoleniowiec Legii Czesław Michniewicz odniósł się też do pytania Interii dlaczego nie udało się zatrzymać Josipa Juranovicia na rewanżowy mecz ze Slavią. Przypomnijmy Chorwat został sprzedany do Celtiku Glasgow.