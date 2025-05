Bolesne wyznanie Agnieszki Włodarczyk. To spotkało ją i Karasia na lotnisku

Włodarczyk i Karaś udali się na lotnisko na lot do Polski, a tu taka sytuacja. Agnieszka musiała się wyżalić

Aktorka zdradziła, że finalnie pomocną dłoń wyciągnął do nich znajomy z Bahrajnu, który zaoferował, że zajmie się kotką do momentu, aż nie otrzyma ona pozwolenia na podróż do Polski. Małżonka Karasia wyjawiła, że mimo "happy endu" było to dla niej bardzo wstrząsające przeżycie.

"To był dla nas traumatyczny moment, bo musieliśmy w jednej chwili zdecydować, co dalej. Przesunęlibyśmy lot o jeden dzień, ale następnego dnia biuro Turkish Airlines było zamknięte. Gdyby nie szybka reakcja naszego przyjaciela, który przyjechał po kota i zabrał do siebie, pewnie nie polecielibyśmy do Polski. Teraz kombinujemy, jak ściągnąć tu naszą Sophie cargo. Kotka pewnie poleci. Powiem wam, że to takie uczucie, jakbyście jedno dziecko zostawili za granicą" - podsumowała.