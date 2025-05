Sensacyjny upadek stał się faktem. To pierwsza taka sytuacja od niemal 50 lat

Czy można cieszyć się z wicemistrzostwa najwyższej klasy rozgrywkowej, aby niespełna rok później ubolewać nad spadkiem do niższej ligi? Okazuje się, że tak. Tego niechlubnego zaszczytu doświadczył obecny wicemistrz Polski Śląsk Wrocław . W zeszłym sezonie piłkarze tej drużyny o włos minęli się z końcowym sukcesem w krajowych rozgrywkach. Wówczas zakończyli oni sezon z dokładnie taką samą liczbą punktów jak ostateczny triumfator PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok . Dziś sytuacja klubu ze stolicy województwa dolnośląskiego wygląda diametralnie inaczej. Porażka 0:2 z Górnikiem Zabrze oraz niekorzystne rezultaty innych spotkań sprawiły, że na dwie kolejki przed końcem obecnego sezonu wrocławscy piłkarze są już pewni degradacji do niższej klasy rozgrywkowej. Tak diametralny spadek dyspozycji drużyny na przestrzeni jednego sezonu wydaje się być czymś nieprawdopodobnym. Jak się jednak okazuje, nie jest to wydarzenie precedensowe w historii Polskiej piłki nożnej.

Wicemistrz żegna się z Ekstraklasją. Pierwszy taki przypadek od niemal 50 lat

Co ciekawe, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż oba wyżej wspomniane zespoły będą miały okazję zmierzyć się ze sobą na boiskach Betclick 1. Ligi. Co prawda GKS wciąż posiada matematyczne szanse na włączenie się w walkę o awans do przyszłorocznej edycji PKO BP Ekstraklasy, jednak ich sytuacja jest, delikatnie rzecz ujmując, niezbyt sprzyjająca. Wszystko zależy bowiem od rozstrzygnięć ostatnich kolejek 1. Ligi, w których to drużyna z Tychów musi zaliczyć dwa zwycięstwa, licząc jednocześnie na potknięcia w wykonaniu znajdującej się na ostatnim miejscu gwarantującym play-offy Polonii Warszawa.