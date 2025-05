Ważna zmiana u Szeremety, trener zmienił priorytety. "Nie udziela tylu wywiadów"

Tomasz Dylak, szkoleniowiec polskiej kadry w boksie: Nie, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Od lat jeździmy na turnieje krajowe i zagraniczne, więc nie jest to dla nas nic nowego. Mam na myśli zarówno nas, jako sztab trenerski, jak i zawodniczki. Wiadomo, że ranga wydarzenia jest wysoka, finały będą transmitowane w telewizji, więc to buduje otoczkę. Zdajemy sobie jednak wszyscy sprawę z tego, że jesteśmy dopiero na wczesnym etapie budowanie kadry na Los Angeles w 2028 roku, więc dajemy sobie czas na popełnianie błędów. Nie boimy się ewentualnych porażek.

Nie, nie skupialiśmy się ani na rywalkach, ani na samym turnieju. Mamy swój plan długofalowy, który chcemy realizować, a poszczególne zawody są elementami przygotowań. Naszym celem jest rozwój i to na nim się koncentrujemy. Oczywiście skłamałbym, mówiąc, że nie znamy rywalek, bo siłą rzeczy to do nas dociera, natomiast nie jest to dla nas najważniejsze.