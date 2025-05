Najlepsi skoczkowie narciarscy na świecie nie muszą martwić się o swoją przyszłość, a kolejne zwycięstwa dają niemały zastrzyk pieniędzy. W czasach, kiedy Adam Małysz dopiero zaczynał przygodę ze skokami, wyglądało to jednak zupełnie inaczej. Do tego stopnia, że chciał on porzucić karierę i iść do normalnej pracy. Wyuczył się konkretnego zawodu i to tak chciał utrzymać rodzinę.