Nagłe problemy Ferrana Torresa. Potrzebna była operacja, Barcelona potwierdza

W środę późnym wieczorem gruchnęła wiadomość, iż do szpitala trafił Ferran Torres . Błyskawicznie zdiagnozowano, że reprezentant Hiszpanii musi przejść operację wycięcia wyrostka robaczkowego, co klub potwierdził niedługo później w komunikacie. "Duma Katalonii" poinformowała, że wszystko przebiegło bez przeszkód, jednak stawia to w trudnym położeniu Hansiego Flicka.

Dziennikarze "AS-a" twierdzą, że w tej sytuacji sezon dla Ferrana Torresa się już zakończył. A to oznacza, że Robert Lewandowski musi wskoczyć po raz pierwszy od 19 kwietnia do wyjściowego składu Barcy i to na mecz z preferującym bezpośredni i nierzadko brutalny futbol Espanyolem. Z drugiej jednak strony otwiera to przed nim szansę na powrót do walki o koronę króla strzelców.