Kobiety skradną show w drugim odcinku Ninja Warrior Polska! (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Słaba płeć, a jednak najsilniejsza! - śpiewał już w latach 30-tych XX wieku Eugeniusz Bodo. Nie mógł wtedy choćby przypuszczać, że prawie 90 lat później w największym sportowym show telewizyjnym kobiety będą rywalizować na równi z mężczyznami. To właśnie one skradną show w drugim odcinku NINJA WARRIOR POLSKA!



Drugi odcinek NINJA WARRIOR Polska we wtorek o 20.05 w Polsacie!