Panthers Wrocław rozpoczynają nowy sezon ELF

Nowy sezon, nowa siła Panthers

Zespół z Wrocławia ma za sobą intensywne przygotowania. W przerwie między sezonami klub nie tylko zatrzymał kluczowych, doświadczonych polskich graczy, ale i znacząco wzmocnił skład - zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Amerykański rozgrywający DJ Irons (University of Akron, NCAA D1) poprowadzi grę Panthers, wspierany przez utalentowanych wide receiverów: Darrella Stewarda (Stuttgart Surge) oraz Otto Erica Ottendera (University of Massachusetts). Linia ofensywna zyskała solidne filary w postaci Lukasa Majera i Ezzata Elnagmiego, a na pozycji tight enda zagra Robin Merjenburgh.

Defensywa również przeszła znaczącą przemianę. Do Panthers wraca Karlis Brauns (Frankfurt Galaxy), a dołączyli do niego m.in. Laurynas Orlovicius, Jordan Scalan i Milos Ilić. W zespole pozostają filary defensywy - A.J. Wentland, najlepszy powalający gracz w całej lidze, oraz Deyvan Burrell, uznany za najlepszego gracza zespołów specjalnych ELF. Trzon drużyny tworzą również doświadczeni Polacy: Dawid Brzozowski - jeden z najlepszych running backów w Europie, Krzysztof Wis i niezawodny Rafał Rogaczewski.

- Dla mnie przygotowania minęły podobnie do poprzednich lat. Pracowałem nad formą, by drużyna mogła na mnie liczyć w każdej akcji. Mamy nowy sztab, nowych zawodników, ale jedno się nie zmienia - nasz cel to mistrzostwo - podkreśla Rafał Rogaczewski.