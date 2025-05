Cztery razy 30:27 i raz 30:26 - takim rezultatem, po trzech rundach, zakończyła się półfinałowa batalia Kingi Krówki z Angelą Carini w popołudniowej sesji na warszawskim Torwarze. Olimpijka z Paryża, wicemistrzyni świata i Europy, okazała się przeszkodą nie do przejścia. Kontrolowała cały pojedynek, nasza nastolatka miała tylko swoje momenty, a na domiar złego w drugiej rundzie była liczona . Wówczas na głowę Krówki spadł mocny cios z prawej ręki, na który w sekundzie zareagował sędzia ringowy.

Weronika Dziubek odkryciem kadry. Z hokeja do ringu i finału

W zgoła innym nastroju była Weronika Dziubek , która już w kolejnej walce zameldowała się w ringu. Zawodniczka, która robi furorę w tym turnieju, bardzo dobrze weszła w pojedynek z Norweżką Madeleine Angelsen . Pewnie wygrała pierwsze dwie rundy i tylko katastrofa mogła jej odebrać końcowe zwycięstw. Wprawdzie w ostatniej odsłonie to przeciwniczka podkręciła tempo i wyżej zapunktowała u czwórki arbitrów, ale sumarycznie z efektownej wygranej 5:0 cieszyła się 23-latka (urodzona 12 grudnia 2001 roku).

Ktoś by powiedział, że obojętnie co się wydarzy, późno zaczynająca przygodę z boksem Dziubek, mająca na koncie niespełna 20 walk, już i tak napisała w stolicy największą historię w krótkiej karierze . Jednak naszej pięściarce towarzyszy zupełnie inne nastawienie, jak na sportowca z krwi i kości przystało.

Jasne, że to już największe osiągnięcie, aczkolwiek ja się nie zatrzymuję. To wszystko już jest historią, teraz jest przede mną nowe zadanie i całą uwagę temu poświęcę, bo chcę wygrać. Nie przyjechałam tutaj po srebro, w żaden sposób nie stawiam sobie takiego celu

To jedna z tych naszych zawodniczek, od której mimo niewielkiego doświadczenia emanuje duży luz. Jaki jest na to sposób? - Tak fajne mamy dziewczyny w kadrze, że w szatni panuje luźna atmosfera. Cały czas rozmawiamy, trenerzy też żartują, tak że nawet nie ma czasu się zestresować - roześmiała się zawodniczka klubu Dynamit Głowno.

Historia Dziubek jest bardzo ciekawa, bowiem do boksu trafiła późno, wcześniej parała się grą w hokeja. I cała ta opowieść na swój sposób też jest unikalna.

W hokeju było tak, że miałam dużą nadwagę, ważyłam 20 kg więcej i tam za bardzo na mnie nie stawiano. Dopiero jak zobaczyłam boks, że tak dobrze się w nim odnajduję, praktycznie z dnia na dzień schudłam, zaczęłam trenować codziennie, podczas gdy hokej trenowałam dwa razy w tygodniu. Tak mnie to pochłonęło, że złapałam na tym punkcie obsesję - opowiedziała o wielkiej zmianie w swoim życiu.

Plan był inny. Weronika Dziubek: Bardzo ubolewam

- Kurcze, bardzo ubolewam nad tym, że nie ma finału polsko-polskiego między mną i Kinią, bo wiem, jaką jest dobrą zawodniczką i jak ciężko trenuje. Tak samo jak ja jechała do Warszawy z założeniem, że bardzo fajnie byłoby zrobić nasz finał. I wtedy już w ogóle nie podchodziłabym do takiego pojedynku w ten sposób, żeby wygrać, tylko wyciągnąć jak najwięcej wniosków i nauki z błędów, by móc je poprawiać. A tak trzeba będzie jednak wygrać - roześmiała się Dziubek.