Barcelona już prawie mistrzem. Nagle dramatyczny apel ws. "Lewego". I co teraz?

Na finiszu sezonu Robert Lewandowski stracił pozycję lidera w klasyfikacji ligowych strzelców. W miniony weekend wyprzedził go Kylian Mbappe, zaliczając hat-tricka w El Clasico. Polak ma na koncie 25 goli i traci do Francuza dwa trafienia. Do końca zmagań zostały trzy kolejki. - Piłkarze Barcelony powinni położyć wszystkie ręce na pokład i pomóc Robertowi w strzelaniu bramek, aby został królem strzelców - mówi w rozmowie z "Faktem" były kapitan drużyny narodowej Roman Kosecki.