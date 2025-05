Hiszpanie alarmują. Real Madryt w poważnych tarapatach. W grę wchodzi nawet walkower

Aby rozpocząć mecz, każda drużyna musi zgłosić się z co najmniej siedmioma zawodnikami ze składu kategorii, w której występuje, pod warunkiem, że taka nieprawidłowość nie jest następstwem woli klubu, ale jest spowodowana siłą wyższą. [...]. Po rozpoczęciu meczu drużyny muszą się przez cały czas trwania meczu składać z co najmniej siedmiu zawodników z kadry kategorii, w której grają. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu, włączając w to wykluczenie zawodnika lub zmianę z powodu kontuzji, drużyna składa się z mniejszej liczby graczy niż wymieniono w poprzednim akapicie, organ dyscyplinarny może uznać naruszenie zasad niewłaściwej gry w polu. [...]. Jeżeli po rozpoczęciu gry któremuś z zawodników pozostanie mniej niż siedmiu graczy, sędzia podejmie decyzję o przerwaniu meczu. Jeżeli zmniejszenie składu drużyny do mniej niż siedmiu zawodników nastąpiło w wyniku wykluczenia lub kontuzji, mecz zostanie rozstrzygnięty na korzyść przeciwnika wynikiem trzech bramek do zera

~ Artykuł 246. o minimalnej liczbie piłkarzy na boisku (MARCA)