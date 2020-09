Otylia Jędrzejczak dla Interii: Dzieci i ja jesteśmy szczęśliwi. Wideo WIDEO |

W czasie, gdy realizuję swoje projekty mam na szczęście cudowną opiekę nad moimi dziećmi od najlepszej instytucji, czyli od babci i dziadka. Sport nauczył mnie dyscypliny i wszystko udaje się mi pogodzić. Jeśli chodzi o moją książkę, którą wydałam w ubiegłym roku, to odzew był bardzo pozytywny. Póki co nie planuję kolejnej - zdradza w rozmowie z Interią mistrzyni olimpijska w pływaniu z 2004 roku Otylia Jędrzejczak. Czy Polska może liczyć na medal olimpijski w pływaniu w Tokio? Reakcja Otylii Jędrzejczak na to pytanie nie pozostawia wątpliwości.