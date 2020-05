Mateusz Kusznierewicz dla Interii: Przeżyłem żałobę, powinienem pójść do Częstochowy na kolanach. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Bardzo to wszystko przeżyłem, przez cztery miesiące przechodziłem swoistą żałobę, nad tym projektem pracowałem przecież dwa lata. Nawiązałem współpracę z psychiatrą, coachem biznesowym, do dziś raz w miesiącu korzystam zresztą z jego porad, bo bardzo fajnie się nam współpracuje. Nigdy nie byłem tak mocnym psychicznie człowiekiem, jak dziś po tych właśnie doświadczeniach. Dziś powinienem chyba pójść na kolanach do Częstochowy i podziękować, że nie realizujemy tego projektu - mówi Interii mistrz olimpijski w żeglarstwie z 1996 roku Mateusz Kusznierewicz.