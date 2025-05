Od zakończenia sezonu 2024/2025 Pucharu Świata minęło już kilka tygodni jednak to, co działo się w ostatnim czasie w reprezentacji Polski nadal pozostaje wielką zagadką dla fanów skoków narciarskich. Odejście Thomasa Thurnbichlera spotkało się m.in. z niewybrednymi wypowiedziami Dawida Kubackiego i Aleksandra Zniszczoła, a rąbka tajmenicy o tym, co działo się w kadrze, uchylił również Kamil Stoch. Wyznał, że dochodziło do napięć pomiędzy głównym trenerem i jego sztabem, ale musieli się dostosować.