Duże wzmocnienie Falubazu, hit transferowy. „To strzał w dziesiątkę”

Żużel. To strzał w dziesiątkę Falubazu

Jeśli faktycznie dojdzie do takiego ruchu transferowego, w przyszłym sezonie zielonogórzanie mogą myśleć o medalach. Dla nich to strzał w dziesiątkę. Z kolei z perspektywy Kubery transfer nie ma większego sensu.

- Z jednej strony to dobry ruch Kubery, bo będzie bliżej domu. Z drugiej strony Kubera jeszcze wszystkiego nie osiągnął, a szybciej wylądują na szczycie startując w Lublinie, niż w Falubazie. Z kolei dla zielonogórzan to strzał w dziesiątkę i duże wzmocnienie. Gdybym był jednak zawodnikiem, wstrzymałbym się i nie odchodził z Lublina - komentuje Leszek Tillinger. - Widocznie Kubera chce być liderem i wyjść z cienia Zmarzlika - dodaje Tillinger.

Żużel. Martin Vaculik załata dziurę po Kuberze. Motor wciąż będzie nieosiągalny

Dziurę po Kuberze ma załatać Martin Vaculik, który - jak słyszymy - dogadał się już zimą co do transferu i wzmocni Motor Lublin.

- To świetny ruch Motoru. Jeśli faktycznie Vaculik przejdzie do Lublina, to Motor się być może nawet wzmocni, choć uważam, że to bardziej transfer w skali jeden do jednego. Taki obrót spraw to jednak katastrofa dla Stali Gorzów - mówi nam Tillinger.