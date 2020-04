Niesamowity skok do wody! Mogło się to źle skończyć. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Pavel "Pasha" Petkuns to Łotysz, który specjalizuje się we freerunningu. Na swoim instagramie zamieszcza swoje popisy. Niedawno podjął próbę skoku do basenu w efektowny, ale dość niebezpieczny sposób.