Najman pójdzie na całość w rewanżu z Pudzianowskim. Są już poważne plany. "Lać po łbie"

Najman ma plan na Pudzianowskiego. Pójdzie na całość

Nie brakuje również pytań, co dalej z Pudzianowskim? Szef federacji KSW w programie "Klatka po Klatce" przyznał, że 48-latek jest od 1 maja wolnym zawodnikiem i nie wiąże go żadna umowa z organizacją. Czy zobaczymy go jeszcze w KSW? Na ten moment trudno powiedzieć. W mediach coraz głośniej jest natomiast o rewanżu z Marcinem Najmanem. Panowie pierwszy raz spotkali się na gali KSW 12 w 2009 roku i wówczas "Pudzian" rozbił rywala w 43 sekundy .



"Nie miałem żadnego, oficjalnego zapytania, natomiast miałem zapytanie, co o tym sądzę?" - stwierdził i przyznał, że jest w stanie to rozważyć. Ponadto ma już plan na potencjalny rewanż. "Trzeba lać po łbie, tu nie ma innej taktyki. Raz z nim zawalczyłem z dystansu i jak się skończyła, to już wszyscy wiemy. Trzeba byłoby to teraz zmienić i ruszyć z pełną szarżą, chorągwią i szukać swojej szansy" - zdradził Najman.