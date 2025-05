Niebywały thriller w Madrycie! Gol w ostatnich sekundach ratuje Real

W pierwszej kolejce bieżących rozgrywek Real Madryt gościł na Majorce. Jako obrońca tytułu już na starcie stracił dwa punkty, remisując na wyspie 1:1 . Gdyby nie tamto potknięcie, najważniejsze pytanie sezonu pozostawałoby bez odpowiedzi być może do samej mety.

Do rewanżu "Królewscy" przystępowali w dramatycznej sytuacji personalnej. W wyniku kontuzji i absencji kartkowych trener Carlo Ancelotti miał poważny problem ze skleceniem meczowej kadry. Rano w dniu spotkania do gry gotowych było tylko 10 zawodników z pola, na co dzień trenujących z pierwszym zespołem.