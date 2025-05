Dla Igi Świątek był to podwójny cios. Nie dość, że stało się jasne, że 23-latka nie obroni wywalczonego przed rokiem tytułu, to w dodatku zaliczyła ona kolejny bolesny spadek w rankingu WTA. Po odpadnięciu w trzeciej rundzie Polkę wyprzedziły dwie Amerykanki - Coco Gauff i Jessica Pegula. To jednak nie koniec. Jeśli bowiem po końcowe trofeum we Włoszech sięgnie Jasmine Paolini, ona również znajdzie się nad Świątek po kolejnej aktualizacji światowego rankingu kobiecego tenisa.