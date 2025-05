Flick naraził się kibicom w Barcelonie. To był moment. Nigdy mu tego nie wybaczą

W czwartek wieczorem Barcelona rozegra derby Katalonii na obiekcie Espanyolu. Dzień wcześniej pojawił się tam trener Hansi Flick, by wziąć udział w sesji zdjęciowej. Zapewne miał jak najlepsze intencje, ale kiedy wkraczał na murawę, pozwolił sobie na sporego kalibru nieostrożność. Podeptał herb najbliższego rywala, co przez miejscowych kibiców nie mogło zostać odebrane dobrze. W niepisanym kodeksie honorowym uchodzi to za czyn znamionujący pogardę.