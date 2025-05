Reprezentant Polski z trofeum, nokaut w finale. Krok od następnego sukcesu

Mecz od razu rozpoczął się korzystnie dla podopiecznych Okana Buruka, bo już w 5. minucie strzelanie rozpoczął Baris Alper Yilmaz. Mimo szybkiego otwarcia taki rezultat utrzymał się do końca pierwszej połowy. Dopiero druga część rywalizacji przyniosła nieco więcej emocji .

W 46. minucie wynik na 2:0 podwyższył Victor Osimhen - super strzelec drużyny ze Stambułu. Drugie trafienie dołożył w 63. minucie, czym ustalił wynik meczu na 3:0. Taki obrót spraw pozwolił całej drużynie cieszyć się ze zdobytego pucharu. Dla Polaka jest to pierwsze zdobyte trofeum w karierze.

Kolejne trofeum o krok. Brakuje punktu

Co ciekawe Galatasaray jest o kroczek od kolejnego w tym sezonie sukcesu. Po 33. kolejkach rozgrywek tureckiej Super Lig zajmuje liderami w tabeli z 86 punkami na koncie. Nad drugim Fenerbahce ma aż osiem punktów przewagi, a do zakończenia sezonu pozostały zaledwie trzy serie gier. Oznacza to, że aby Przemysław Frankowski mógł świętować następne trofeum jego klub potrzebuję tylko jednego "oczka".