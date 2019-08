Brytyjczyk Neil Campbell pobił rekord. Jechał 280 km/h na rowerze. Wideo WIDEO |

Neil Campbell pobił rekord prędkości na rowerze w kategorii mężczyzn. Osiągnął on 280.57 km/h. Poprzedni rekord ustanowiony w 1995 roku należał do Holendra Freda Rompelberga i wynosił 268 km/h. Ogólny rekord prędkości należy do kobiety Denise Mueller-Korenek (296 km/h)