FC Barcelona to nie tylko piłka nożna. Hiszpański gigant to klub wielosekcyjny, który oprócz drużyn piłkarskich, ma także zespoły koszykówki, piłki ręcznej i, uwaga, uwaga... hokeju na rolkach. Poza tym istnieje również sekcja e-sportowa , która rywalizuje w trzech grach: League of Legends, VALORANT oraz eFootball. Teraz "Dumie Katalonii" w osiągnięciu sukcesów będzie pomagał Paweł "Czekolad" Szczepaniak.

Kolejny Polak w FC Barcelona. Paweł "Czekolad" Szczepaniak ogłoszony nowym nabytkiem

"FC Barcelona i Paweł "Czekolad" Szczepanik doszli do porozumienia w sprawie pozyskania zawodnika po tym, jak pomocnik spędził ostatnie cztery sezony w szeregach francuskiego zespołu BKROG" - brzmi komunikat na oficjalnej stronie internetowej klubu. Barca poinformowała też, że 24-latek podpisał kontrakt do listopada 2025 roku i pozyskała go, by "poprawić wyniki z poprzedniego sezonu", w którym skład Barcelony dotarł do ligowego finału, a także pucharu.