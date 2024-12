Ogłosili ws. Roberta Lewandowskiego, już wszystko jasne. Duża niespodzianka

FC Barcelona we wtorkowy wieczór kompletnie rozbiła w ramach rozgrywek Primera Division drużynę RCD Mallorca 5:1 i spory udział w tym triumfie mieli m.in. Raphinha oraz Lamine Yamal. Jednocześnie - co dosyć zaskakujące - całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych Robert Lewandowski, który z Brazylijczykiem oraz młodym Hiszpanem jak dotychczas tworzył wręcz kosmicznie dobry tercet ofensywny. Statystyki mówią tu same za siebie - i jak zawsze jest wśród nich pole na pewne niespodzianki...