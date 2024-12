Emir Kataru, szejk Tamim bin Hamad Al Thani, wraz ze swoją małżonką szejką Jawaherą bint Hamada bin Suhaima Al Thani opuścili Bliski Wschód i udali się do Wielkiej Brytanii, aby złożyć wizytę królowi Karolowi III i królowej Kamili. Głowa Brytyjskiej Rodziny Królewskiej swojego gościa powitała w Royal Pavilion na Horse Guards Parade, skąd udali się prosto do pałacu Buckingham.

David i Victoria Beckhamowie na bankiecie u króla Karola III

Już od jakiegoś czasu mówi się o tym, że Beckhamowie starają się o szlacheckie tytuły. Król Karol III - w porównaniu do swojej nieżyjącej już matki - nie jest jednak tak skłonny do ich przyznawania. Zdaniem brytyjskich mediów były reprezentant Anglii i jego wybranka oddali się od celu, gdy jawnie zaczęli okazywać wsparcie Meghan Markle po ślubie z księciem Harry'm. Ich przyjaźń jednak nie trwała długo - aktorka oskarżyła bowiem Victorię Beckham o "spiskowanie z mediami", na co gorączkowo zareagował David Beckham. Gwiazdor futbolu stanął wówczas po stronie żony i - jak twierdzi zagraniczna prasa - miał mieć żal do Markle, że ta w taki sposób "odwdzięczyła się im za ich wsparcie".