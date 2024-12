Bohater polskiej kadry przeżywa dramat. Gaśnie nadzieja, to może być definitywny koniec

- Na mocy dokładniejszych badań wyszło, że miałem zmiażdżony nerw - mówił wówczas w rozmowie z TVP Sport. - On regeneruje się dosyć długo. Dodatkowo czucie w palcu jeszcze nie wróciło, siła w całej ręce też nie . Trudno mi więc zabrać się w tej chwili za odbijanie piłki niesprawną ręką. Ćwiczę jednak cierpliwie i jakaś minimalna poprawa jest. Nadzieja się więc pojawia.

Co dalej z Pawłem Zatorskim? Interwencja chirurga wydaje się jedynym wyjściem

Ostatecznie 34-letni zawodnik cieszył się wraz z kolegami ze zdobycia srebrnego medalu. Wiedział jednak, że po powrocie do kraju czeka go kontynuacja o powrót do zdrowia. Nie każdy wiedział, że doświadczony libero zmaga się nie tylko z barkiem.