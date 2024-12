Wielki zwrot akcji. Kliczko jednak może wrócić. Sensacyjny rywal na horyzoncie

Miłośnicy "szermierki na pięści" odliczają już nie miesiące, a dni do kolejnego show, który w Arabii Saudyjskiej zapewnią Ołeksandr Usyk oraz Tyson Fury . Obaj panowie do ringu wejdą drugi raz. Zapewne nie byłoby nawet pierwszego pojedynku, gdyby nie postać Turkiego Alalshikha. Saudyjski minister sportu zapragnął zrobić ze swojej ojczyzny międzynarodową stolicę boksu i jak na razie doskonale wywiązuje się z tego zadania. Gwiazdy nie odmawiają milionowym wypłatom, dzięki czemu w ostatnich latach fani oglądali mnóstwo spektakularnych konfrontacji.

Jak się okazuje, 43-latek postawił właśnie sobie kolejny ambitny cel. Jest on wręcz sensacyjny, ponieważ chodzi o powrót Władimira Kliczki. Według doniesień medialnych już niedawno toczył on negocjacje z Danielem Dubois, by powalczyć z Brytyjczykiem o pas mistrza świata IBF. Ostatecznie nie udało się osiągnąć porozumienia. Brak podpisu Ukraińca pod kontraktem nie wyklucza jednak tego, że sportowca nie kusi powrót do rywalizacji. A ten umożliwić ma mu właśnie Turki Alalshikh. Nie chodzi tylko i wyłącznie o ogromne pieniądze. Były dominator królewskiej kategorii wagowej chce pobić rekord George'a Foremana i zostać najstarszym czempionem w historii.