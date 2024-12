Polak w fatalnej sytuacji, "nie chcę dokładać". Kariera na zakręcie, to może być koniec

Ten transfer go pogrążył

Rok temu z racji przepisu U24 był rozchwytywany na giełdzie. Miał nadzieję, że starty w Arged Malesie Ostrów pozwolą mu rozwinąć skrzydła. Było wręcz przeciwnie, ponieważ często w jego jeździe wkradała się nerwowość. To skutkowało, że aż siedmiokrotnie był wykluczany z wyścigu. Zawodnik nie ma jednak żadnego żalu do klubu z Wielkopolski. Sztab konsekwentnie na niego stawiał.

Przyszedłem do Ostrowa, żeby się odbudować. Ten rok nie pomógł mi w żadnym stopniu w jakiejkolwiek odbudowie. Wręcz przeciwnie. Czuję się trochę jakbym wrócił do punktu wyjścia. Włożyłem masę pracy, ale niestety muszę to przełknąć i zacząć od nowa. Bardzo chcę kontynuować jazdę na żużlu. Postaram się wyciągnąć wnioski z ostatnich miesięcy. Teraz czekam na wiosnę

Polak wypalił wprost, "wolę pojeździć za darmo na motocrossie"

Jasiński do żużla trafił dość późno. W wolnej chwili jeździ na motocrossie i to właśnie stamtąd się wywodzi. Wcześniej miał pewne przebłyski w PGE Ekstralidze, ale brakowało mu stabilności. Teraz jego kariera wisi na włosku . Wszystko rozchodzi się oczywiście o kwestie finansowe.

- Nie chcę dokładać do tego sportu. Jeśli mam znaleźć drużynę, żeby podpisać coś za wszelką cenę i współfinansować klub z własnych środków, to mija się to z celem. Nie oczekuję żadnych cudów, ale nie chcę dokładać i się zapożyczać. W takim wypadku wolę pojeździć za darmo na motocrossie. Mówię to prosto z serca - tłumaczy.