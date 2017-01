Alex Morgan zaprezentowana w OL. Wideo

Alex Morgan została zaprezentowana jako piłkarka Olympique'u Lyon. "To klub, który w ciągu ostatnich 10 lat wywalczył wiele tytułów. Gran w nim też sporo Amerykanek. Byłam zainteresowana nim już kilka lat temu, kiedy myślałam o grze w Europie, ale okazja nadarzyła się teraz, więc ją wykorzystałam" - powiedział Morgan.



"Przyjechałam do Lyonu, aby grać w piłkę, rozwijać się sportowo i wykorzystać tę platformę, żeby budować światową markę kobiecej piłki nożnej. To moje dwa priorytety, ale chcę zdobyć mistrzostwo, stać się lepszą zawodniczką i pomóc w rozwoju kobiecej piłki nożnej. Ponadto granie tutaj wiążę się mimo wszystko z mniejszą presją, bo w Stanach Zjednoczonych zawsze jest presja na to, by reprezentacja grała dobrze" - dodała.



"Reakcja w USA, co do mojego odejścia była raczej pozytywna, zarówno ze strony kibiców, trenerów, ponieważ oni rozumieją, że to jest okazja, aby grać na najwyższym poziomie, w mocnym klubie i cały czas się rozwijać, i większość ludzi to zrozumiała, choć nie wszyscy" - stwierdziła Morgan.