Pilny komunikat Barcelony, koniec spekulacji. Jest ostateczna decyzja ws. Lewandowskiego

Jedną z największych zagwozdek, spędzających kibicom, a w szczególności sztabowi szkoleniowemu Barcelony przed rewanżem z Interem Mediolan sen z powiek było to, czy zielone światło do gry otrzyma Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski doznał urazu w meczu z Celtą Vigo, a wstępne diagnozy były dość pesymistyczne. "Lewy" opuścił już cztery ostatnie spotkania, w których w podstawowym składzie zastępował go Ferran Torres.

Reklama