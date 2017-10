Tomasz Adamek wraca do ringu. Rywalem Fred Kassi

Tomasz Adamek (51-5, 30 KO) wraca do ringu! Były mistrz świata dwóch kategorii wagowych po bardzo dobrym występie na gali Polsat Boxing Night i wypunktowaniu Solomona Haumono tym razem zmierzy się z niewygodnym Fredem Kassim (18-6-1, 10 KO) 18 listopada na gali w Częstochowie.

Zdjęcie Tomasz Adamek podczas walki z Solomonem Haumono /Fot. Tomasz Radzik/Agencja SE /East News

Polak udanie powrócił w tym roku między liny. Po ponad rocznej przerwie pewnie wypunktował Solomona Haumono (24-4-2, 21 KO) na gali Polsat Boxing Night. "Góral" w ringu pokazał to, z czego jest znany - był bardzo szybki, niemal nieuchwytny dla przeciwnika, a do tego bardzo precyzyjny. Nic dziwnego, że od kilkunastu tygodni fani zastanawiali się, jaka przyszłość czeka Adamka.



Adamek od 1 października rozpoczął kolejny obóz w Osadzie Śnieżka - wraz z Jakubem Chyckim oraz trenerem Gusem Currenem. W pewnym momencie wydawało się, że bardzo możliwa jest jego walka z Dereckiem Chisorą, lecz ostatecznie taka opcja na razie jest nieaktualna.



W studiu podczas gali w Łomiankach Mateusz Borek poinformował jednak o tym, z kim już niedługo zmierzy się Adamek! Rywalem będzie Fred Kassi.



"To oznacza, że dając mu czas, na pewno przyjedzie przygotowany. Mam nadzieję, że będzie to ringowa wojna! Wierzę z całego serca, że zasłużę na jeszcze jedną wielką walkę" - powiedział Adamek.



Kassi to bardzo doświadczony pięściarz, który ostatnie walki toczył z czołówką wagi ciężkiej. Co prawda przegrał przed czasem z Jarrellem Millerem (19-0-1, 17 KO) czy też Amirem Mansourem (23-2-1, 16 KO), ale wysoko postawił poprzeczkę byłemu pretendentowi do tytułu mistrza świata Hughie Fury'emu (20-1, 10 KO), a także zremisował z Chrisem Arreolą (36-5-1, 31 KO). Wytrzymał też pełny dystans z Dominikiem Breazeale'em (18-1, 16 KO).

