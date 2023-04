Znów to zrobili! Polacy mistrzami Europy

Wielki finał drużynowych mistrzostw Europy został zorganizowany dopiero po raz drugi w swojej historii, ponieważ turniej zadebiutował w kalendarzu w ubiegłym sezonie . Na teren naszych zachodnich sąsiadów w roli zdecydowanego faworyta przybyli reprezentanci Polski. To, że są oni piekielnie mocni pokazały zeszłotygodniowe eliminacje w Gdańsku. Choć tam "Biało-Czerwoni" sprawili pozostałym rywalom pogrom, to i tak trener Rafał Dobrucki zdecydował się na parę zmian. Kiepsko spisującego się Jakuba Miśkowiaka zastąpił dziś Bartosz Zmarzlik, a w miejsce Wiktora Przyjemskiego pojawił się Bartłomiej Kowalski .

Ambitne plany "Orłów" mieli dziś pokrzyżować przede wszystkim Duńczycy, którzy w podobnym stylu zdobyli przepustkę do decydujących zawodów. Kiedy przyszło jednak co do czego, to kadrę Nickiego Pedersena było jedynie stać na pojedyncze zrywy. Od czasu do czasu potrafił błysnąć Mikkel Michelsen, a kosztowną wpadkę na początku zaliczył między innymi Rasmus Jensen. Polacy mogli pochwalić się z kolei wyrównaną i świetnie jeżdżącą całą drużyną. Słabsze ogniwa właściwie nie istniały, co pozwoliło na ekspresowo odskoczenie kompletnie bezradnym przeciwnikom.