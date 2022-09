Cellfast Wilki Krosno - H. Skrzydlewska Orzeł Łódź 50:40

Sam awans Cellfast Wilków Krosno do finału nie jest zaskoczeniem, jednak styl, w którym krośnianie tego dokonali już tak. Kibice raczej spodziewali się, że gospodarze dzisiejszego spotkania nie będą mieli najmniejszych problemów z pokonaniem żużlowców łódzkiego Orła. Zresztą, wskazywał na to początek spotkania.

W pierwszych dwóch biegach lepiej wyglądali goście, jednak trzy kolejne wyścigi to był istny pokaz mocy gospodarzy. Wygrali 5:1, 5:1 i 4:2, dzięki czemu doprowadzili do remisu w dwumeczu, premiującego ich do finału rozgrywek.