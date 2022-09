Wielki rywal Zmarzlika. Tylko tak może go pokonać

Runda Grand Prix we Wrocławiu okazała być się bardzo dobra dla Leona Madsena. Duńczyk, który w klasyfikacji generalnej cyklu tracił do Bartosza Zmarzlika 22 punkty, zajął na Dolnym Śląsku drugie miejsce. Przy Polaku uplasowanym na piątej lokacie, Madsen zdołał zmniejszyć przewagę Zmarzlika o aż 6 punktów. Obserwując te zawody można jednak dojść do wniosku, że większym zwycięzcą w tym pojedynku był Zmarzlik, bo patrząc na to, jak duże miał problemy z dopasowaniem sprzętu, piąte miejsce to naprawdę duży sukces.