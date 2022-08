Walka o sześć milionów znowu na uboczu

W związku z tym mecze rewanżowe ćwierćfinałów eWinner 1. Ligi trzeba było rozstrzelić na prawie 10 dni. Mecz rewanżowy pomiędzy Abramczyk Polonią Bydgoszcz i Zdunek Wybrzeżem Gdańsk odbył się 12 sierpnia. Kolejne dwa spotkania (Stelmet Falubaz Zielona Góra vs H. Skrzydlewska Orzeł Łódź i Cellfast Wilki Krosno vs Trans MF Landshut Devils) odbyły się 19 i 21 sierpnia - tydzień i 9 dni po pierwszym meczu rewanżowym.

Półfinały eWinner 1. Ligi w piątek

To otwierało furtkę dla eWinner 1. Ligi, żeby odjechać wszystkie (dwa) mecze w najlepszy dla żużla dzień - w niedzielę. Tak się jednak nie stało i mecze półfinałowe są zaplanowane na piątek na godzinę 17 i 19:30. Dlaczego? - W sobotę oczywiście jest Grand Prix, natomiast w niedzielę w godzinach popołudniowych miały odbyć się mecze PGE Ekstraligi i to uległo zmianie. PGE Ekstraliga jedzie wieczorem, jednak my już wcześniej ustaliliśmy, że skoro PGE Ekstraliga jedzie w niedzielę popołudniu, to my skorzystamy z zarezerwowanego dla niej terminu piątkowego - tłumaczy Zbigniew Fiałkowski, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego.