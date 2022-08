Kibice przestaną ziewać z nudów? Szykuje się rewolucja!

Do zalet stadionu na Golęcinie nie należy jednak to, co najważniejsze na obiekcie, który gości żużlowców - tor. Ten poznański jest długi i dość płaski, co nie sprzyja widowiskom. Choć zdarzają się tam ciekawsze biegi, to raczej są one wyjątkami, a nie regułą. Dużo częściej w Poznaniu jest tak, że interesujący jest start, pierwszy łuk, a dalej zawodnicy jadą już gęsiego.