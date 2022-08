Brak Zmarzlika stanął im na drodze do zwycięstwa

Rospiggarna Hallstavik - Lejonen Gislaved 48:42

Masarna Avesta - Indianerna Kumla 52:38

Później reprezentanci klubu z Avesty ruszyli do ataku. W wyścigach 7-12 aż czterokrotnie wygrywali 4:2, podwyższając swoje prowadzenie do 10 punktów, a bardzo dobrą serię zakończyli dwoma podwójnymi wygranymi w biegach trzynastym i czternastym. Ostatni wyścig padł łupem gości, którzy wygrali go 5:1 i ustanowili wynik spotkania na 52:38.

Dackarna Malilla - Piraterna Motala 60:29

W Malilli doszło do pogromu. Miejscowa Dackarna pokonała Piraternę Motala 60:29 i to najciekawsze, co można o tym meczu napisać. Goście zdołali wygrać drużynowo zaledwie dwa biegi - piąty i piętnasty. To jednak za mało by wynik był jakkolwiek przyzwoity.