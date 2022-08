Pokazał plecy Polakowi, jego cena rośnie

Choć do końca sezonu zostało jeszcze trochę czasu, to już teraz można napisać, że Jan Kvech nie zostanie w Stelmet Falubazie Zielona Góra. Inne kluby już od jakiegoś czasu kuszą młodego zawodnika, ale po ostatnich występach reprezentacji Czech zapanował prawdziwy szał.

Prezesi w Polsce zauważyli dobrą jazdę Kvecha

I choć zarówno Wilki, jak i Falubaz stać na podniesienie pierwszej oferty, to w ciemno można założyć, że Kvecha raczej nie zobaczymy na torach eWinner 1. Ligi. To raczej będzie PGE Ekstraliga, bo już teraz jest znacząca różnica między tym, co proponują pierwszo i ekstraligowcy.